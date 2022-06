Gabung Los Angeles FC, Gareth Bale Unggah Gaya Khas

PIKIRAN RAKYAT - Gareth Bale mengonfirmasi kepindahannya ke klub Amerika Serikat (AS) Los Angeles FC. Ia mengonfirmasi langsung melalui akun sosial media Twitternya @GarethBale11, Minggu 26 Juni pagi WIB.

"See you soon, Los Angeles," ujar Bale.

Gareth Bale akan meninggalkan Spanyol setelah sembilan tahun bermukim di sana bersama Real Madrid. Gareth akan pindah ke Los Angeles FC.

Mengutip The Sun, Gareth Bale saat ini sedang berlibur dan akan terbang ke California pada akhir pekan ini.

Baca Juga: Gareth Bale Gabung Los Angeles FC dengan Status Bebas Transfer

Dan dia akan memenuhi syarat untuk melakukan debutnya bersama sesama pemain baru dan bek Italia Giorgio Chiellini dalam derby melawan LA Galaxy di pada 8 Juli.

Kapten timnas Wales itu akan didatangkan dengan status bebas transfer. Ia akan dikontrak satu tahun di awal-awal transfer.

Namun terdapat opsi perpanjangan kontrak 18 bulan ketika jendela transfer Liga Amerika dibuka kembali pada 7 Juli mendatang.

Baca Juga: V BTS Kepergok Sedang Berbicara dengan Lisa BLACKPINK? Warganet: Lisa Nyuruh Tae Keluar Duluan

Masih menurut laporan The Sun, sebelum gabung LAFC, Gareth Bale sebelumnya dikaitkan dengan kepindahannya ke Cardiff City.