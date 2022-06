Jadwal Pertandingan Barcelona di Pramusim 2022, Lawan Real Madrid dan Man City

PIKIRAN RAKYAT - Barcelona akan memulai pertandingan pramusim di Amerika Serikat (AS).

Sebelum menjajal kekuatan klub-klub yang ada di AS, Barcelona akan menjajal kekuatan tim lokal Catalan yakni UE Olot. Pertandingan akan dilangsungkan di Camp Municipal d'Olot Catalonia pada 14 Juli 2022.

Setelah itu, Barcelona akan mengikuti turnamen Soccer Champions Tour. Pada turnamen itu, Barcelona akan menghadapi klub besar Eropa seperti Juventus dan Real Madrid.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Barcelona, pertandingan melawan Real Madrid merupakan El Clasico yang kedua bagi Barcelona di pramusim tahun ini.

Setelah itu, Barcelona akan menghadapi Juventus di Cotton Bowl Stadium pada 27 Juli 2022.

Berikut jadwal pramusim Barcelona 2022

UE Olot vs Barcelona pada 14 Juli 2022

Inter Miami vs Barcelona pada 20 Juli 2022

Real Madrid vs Barcelona pada 24 Juli 2022

Barcelona vs Juventus pada 27 Juli 2022

New York Red Bull vs Barcelona pada 31 Juli 2022

Barcelona vs AS Roma pada 7 Agustus 2022

Barcelona vs Manchester City pada 25 Agustus 2022.***