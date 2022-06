Jadwal Pertandingan Piala Presiden Hari Ini 21 Juni 2022, Lengkap dengan Link Streaming

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal Piala Presiden 2022 hari ini akan mempertandingkan empat tim dari dua grup yang berbeda.

Dari Grup A, laga derby Jawa Tengah bakal tersaji antara Persis Solo vs PSIS Semarang pukul 16.00 WIB di Stadion Manahan.

Sedangkan di Grup C, pertandingan pemungkas mempertemukan Bhayangkara FC vs Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat.

Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung melalui Indosiar dan platform Vidio. Link streaming tersedia di akhir artikel.

Semua pertandingan terakhir di Grup C, mulai dari laga antara Bali United vs Persebaya Surabaya semalam maupun di partai Bhayangkara FC vs Persib Bandung nanti malam dipindahkan ke Stadion Si Jalak Harupat.

Ini karena kericuhan yang terjadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ketika pertandingan Persebaya Surabaya vs Persib Bandung sehingga menimbulkan dua orang korban tewas.

Persis Solo berusaha mencuri poin penuh di derby Jateng sore ini sebab mereka hanya mengantongi satu poin dari satu laga yang telah dijalani.

PSIS Semarang yang memimpin klasemen sementara Grup A akan bermain maksimal guna memastikan satu tempat di babak perempat final.