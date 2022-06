bank bjb Dukung Pembinaan Bibit Atlet Sepak Bola Melalui bjb Soccer Festival

PIKIRAN RAKYAT - bank bjb kembali menggelar turnamen olahraga sepak bola untuk usia dini bertajuk bjb Soccer Festival untuk mendukung pembinaan dan pencarian bibit-bibit muda atlet khususnya di bidang sepak bola.

bjb Soccer Festival merupakan kegiatan tahunan pertandingan sepak bola U-9 dan U-11. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 5 seri yaitu Surabaya pada 14-15 Mei, Cirebon pada 28-29 Mei, Cilegon pada 4-5 Juni, Soreang pada 11-12 Juni dan Final di Bogor.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto mengatakan bjb Soccer Festival adalah acara rutin yang digelar bank bjb dengan menyertakan Sekolah Sepak Bola (SSB) dari berbagai daerah.

"Kami berharap melalui bjb Soccer Festival dapat memupuk bibit muda di dunia sepak bola, sekaligus untuk lebih mengenalkan bank bjb kepada masyarakat," ujar Widi.

Menurutnya, bjb Soccer Festival juga menjadi jalan untuk meningkatkan literasi keuangan kepada usia dini melalui produk tabungan bank bjb serta produk digital bank bjb.

"bank bjb mendorong literasi keuangan dengan mewajibkan para peserta untuk memiliki tabungan bank bjb saat mendaftar," kata Widi.

Total tim hingga seri ke-4 yang diselenggarakan di Bandung kali ini telah berpartisipasi sebanyak 194 klub dan di wilayah Bandung ini ada 89 klub, untuk U-9 dan U-11.

Total hadiah yang diperebutkan para peserta bjb Soccer Festival mencapai Rp61 juta. Hadiah setiap seri di setiap kota tersebut disediakan pula dari Juara 1, 2 dan 3. Kemudian terdapat juga hadiah untuk Best Player dan Best Coach serta dipertandingkan pula pemain All Star, pemain the best yang terpilih dari setiap klubnya.