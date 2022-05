Mesut Ozil Sudah Berangkat ke Indonesia, Fotonya Tuai Komentar

PIKIRAN RAKYAT - Mesut Ozil dilaporkan sudah dalam perjalanan menuju Indonesia. Hal tersebut diketahui dari unggahan foto media sosial yang dipublikasikan pesepak bola berusia 33 tahun itu.

Mesut Ozil akan mengunjungi Indonesia dalam rangka kerja sama dengan Concave Indonesia, sebuah merek sepatu olahraga. Mesut Ozil pun juga direncanakan akan ikut membantu promosi wisata Indonesia dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Eks pemain Real Madrid, Arsenal itu direncanakan hadir ke Kantor Kemenparekraf pada Rabu, 25 Mei 2022. Kehadirannya di kantor Kemenparekraf itu untuk mengikuti sebuah pertemuan mempromosikan produk wisata, khususnya wisata yang berkaitan dengan olahraga.

Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi kedatangan Mesut Ozil. Menurutnya fanbase atau penggemar Mesut Ozil banyak dari Timur Tengah dan Eropa dan dapat menjadi peluang untuk mengembangkan kerja sama.

“Ozil akan hadir untuk mempromosikan brand Concave yang telah membuka begitu banyak lapangan kerja untuk anak muda Indonesia. Sampai jumpa, semuanya! Yuk bersama kita dorong kebangkitan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di sektor parekraf,” ujar Sandiaga Uno.

Mesut Ozil diketahui sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Dalam unggahan terbaru di akun media sosial pribadinya, Mesut Ozil mengunggah foto tengah berada dalam kabin pesawat.

Ia menyertakan keterangan foto atau caption yang menjelaskan bahwa dirinya akan sampai di Indonesia dalam waktu dekat.

"I'm on my way, Indonesia - see you soon in Jakarta. // aku sedang dalam perjalanan sekarang," ujar Ozil.