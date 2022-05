Jose Mourinho Menangis di Akhir Laga AS Roma vs Leicester dalam Europa Conference League

PIKIRAN RAKYAT - AS Roma melaju ke Final Europa Conference League musim 2021-2022 usia menang atas Leicester. Tangis haru Jose Mourinho pecah selepas wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan.

Laga leg ke 2 Semifinal Europa Conference League yang mempertemukan AS Roma vs Leicester berlangsung di Stadion Olimpico, Jumat 6 Mei 2022 dini hari WIB. Bermain di hadapan publik sendiri, AS Roma menang 1-0.

Kemenangan itu sekaligus mengantarkan Roma ke babak final setelah unggul agregat 2-1 yang mana sebelumnya dalam leg pertama, kedua tim bermain imbang 1-1.

Pada pertandingan leg dua, gol kemenangan AS Roma dicetak striker Tammy Abraham lewat sundulan kepala.

Baca Juga: Naftali Bennett: Vladimir Putin Minta Maaf ke Israel Akibat Kisruh 'Adolf Hitler Berdarah Yahudi'

Di menit ke-11, tendangan sepak pojok hasil umpan Pellegrini disambut Tammy Abraham dan tak mampu dihalau kiper Leicester Kasper Schmeichel.

Leicester di laga ini tampil mendominasi pertandingan. Berdasarkan statistik, skuad Brendan Rodgers bukukan 63 persen penguasaan bola dan melakukan 539 kali operan bola.

Akan tetapi, AS Roma tampil lebih efektif. Di laga itu Giallorossi hanya memiliki 37 persen ball possession dan 315 operan.

Baca Juga: Imbas Tulisannya, Rektor ITK Terduga Rasisme Diberhentikan Kemendikbudristek

Selepas wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, Manajer AS Roma Jose Mourinho menangis haru mengetahui timnya akan main di babak final.