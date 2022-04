Link Live Streaming Arsenal vs Manchester United di Liga Inggris, Lengkap dengan Prediksi Line Up

PIKIRAN RAKYAT – Duel dua tim raksasa Inggris akan terjadi di pertandingan Liga Inggris hari ini, Sabtu 23 April 2022 pukul 18.00 WIB, dengan menampilkan pertarungan sengit antara Arsenal vs Manchester United. Laga berlangsung di Stadion Emirates pada pukul 18.00 WIB.

Menghadapi partai besar kontra Man United, The Gunners Arsenal tampil dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah hari Kamis lalu sukses memenangkan derby London dengan menumbangkan Chelsea di Stamford Bridge dengan skor 4-2. Link live streaming Arsenal vs Manchester United tersedia di akhir artikel.

Kemenangan tersebut membuat Arsenal kini menempati urutan lima klasemen sementara Liga Inggris dengan perolehan poin yang sama dengan tim peringkat empat, Tottenham Hotspur. The Gunners saat ini mengincar posisi aman zona Liga Champions lewat kemenangan di laga malam nanti.

Sementara itu, Man United tengah dalam performa buruknya. Tim asuhan Ralf Rangnick menelan kekalahan telak 4-0 atas Liverpool di Anfield.

Hasil itu juga membuat The Red Devils mengoleksi tren negatif kala berhadapan dengan Sadio Mane dan kolega, yakni dua kali kekalahan dalam satu musim kalender Liga Inggris dan gagal menciptakan satu gol pun ke gawang The Reds.

The Gunners boleh optimistis menghadapi laga ini. Pasalnya anak asuh Mikel Arteta ini tidak terkalahkan ketika melawan rival The Big Four. Namun, Arsenal juga tetap waspada sebab di pertemuan pertama mereka kalah atas Man United di Old Trafford dengan skor 3-2.

Badai cedera masih menghantui kedua tim. Arsenal masih harus tampil tanpa Thomas Partey dan Kieran Tierney yang juga absen di laga melawan Chelsea. Meski demikian, Takehiro Tomiyasu yang tidak dapat memperkuat klub pada pertandingan sebelumnya, diperkirakan akan kembali ke tim utama.

Sementara Man United justru lebih banyak ditinggalkan oleh para pemain intinya. Setelah Fred, Edinson Cavani, dan Luke Shaw, kini Paul Pogba yang harus absen. Pemain internasional Prancis itu tidak dapat memperkuat Man United hingga akhir musim ini.