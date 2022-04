Prediksi Napoli vs AS Roma di Liga Italia, Lengkap dengan Prakiraan Skor dan Starting Line Up

PIKIRAN-RAKYAT - Laga Napoli vs AS Roma akan tersaji pada pekan ke-33 Serie A Liga Italia pada hari ini, Senin 18 April 2022 malam WIB. Pertandingan akan dihelat di Stadion Diego Armando Maradona.

Pertemuan terakhir Napoli vs AS Roma terjadi pada tahun lalu berakhir imbang 0-0. Saat itu, AS Roma berhasil mengakhiri catatan positif dari Napoli yang meraih enam kemenangan beruntun di Liga Italia.

Dalam Napoli vs AS Roma ini, tampaknya tuan rumah harus berusaha maksimal untuk meraih kemenangan. Sebab dua pesaing scudetto lainnya, yakni AC Milan dan Inter berhasil mendapatkan tiga poin pada pertandingan akhir pekan lalu.

Tentu tambahan tiga poin akan menjaga kans Partenopei untuk bersaing memperebutkan gelar scudetto musim ini.

Bagi AS Roma, kemenangan pada malam nanti juga tak kalah penting. Poin penuh yang akan mereka raih bisa membuat posisi Giallorossi akan semakin dekat dengan zona Liga Champions yang saat ini ditempati Juventus dengan 63 poin, hanya selisih 6 poin dengan tim asuhan Jose Mourinho.

Napoli siap menjamu AS Roma dengan membawa misi khusus. Anak asuh Luciano Spalletti ingin melampiaskan kekalahan atas Fiorentina pada pekan lalu terhadap sang lawan.

Sementara AS Roma datang ke Naples dengan motivasi tinggi. Tammy Abraham dan kolega baru saja memastikan diri lolos ke babak semi-final Liga Konferensi Eropa setelah melumat Bodo/Glimt dengan agregat 5-2.

Namun, Giallorossi juga akan menghadapi partai berat setelah mereka menghadapi Napoli. AS Roma harus bertandang ke Giuseppe Meazza untuk melawan Inter, lalu mereka harus terbang ke Inggris guna menjalani laga semifinal Liga Konferensi Eropa melawan Leicester City.