Update Transfer Persib Bandung: Fitrul Dwi Rustapa Kembali ke Bumi Parahyangan

PIKIRAN RAKYAT - Perburuan pemain untuk melengkapi skuad Persib Bandung terus dilakukan untuk mengarungi kompetisi Liga Indonesia 2022-2023 dan Piala AFC.

Setelah tak lagi bekerja sama dengan Deden Natshir, Persib Bandung mendatangkan Fitrul Dwi Rustapa.

Usai merumput dengan Mutiara Hitam Persipura Jayapura, Fitrul Dwi Rustapa akhirnya resmi diikat Persib Bandung menggantikan Deden Natshir dan Dhika Bhayangkara yang tak lagi menjadi bagian Maung Bandung.

Fitrul Dwi Rustapa resmi dikenalkan Persib Bandung melalui cuitan Twitter resmi klub pada hari ini, Senin 18 April 2022.

"Setelah petualangan jauh ke timur Indonesia, akhirnya dia kembali ke Bumi Parahyangan," kata akun Twitter resmi Persib Bandung pada 18 April 2022.

"It's official now! Wilujeng Sumping Fitrul Dwi Rustapa," katanya lagi menambahkan.

Cuitan tersebut dibanjiri komentar Bobotoh Persib, tak sedikit yang menilai bahwa, Fitrul Dwi Rustapa merupakan penjaga gawang potensial.

Tak sedikit yang menilai, karier pemuda asal Garut, Jawa Barat, itu akan semakin moncer di tangan pelatih kiper Persib Luizinho Passos.