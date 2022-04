Ralf Rangnick Memiliki Tingkat Kemenangan Terburuk dari Manajer Lain Sejak MU Ditinggal Sir Alex Ferguson

PIKIRAN RAKYAT - Kemenangan penting Everton atas Manchester United di Stadion Goodison Park menimbulkan pertanyaan tentang penunjukan sementara Ralf Rangnick di Old Trafford.

Manchester United mungkin akan merekrut Erik ten Hag sebagai manajer mereka berikutnya, tetapi bos Ajax saat ini tidak akan bergabung sampai akhir musim. Hal ini berarti Ralf Rangnick akan berada di kursi manajer Setan Merah sampai saat itu.

Sayangnya Manchester United tidak dalam keadaan dengan yang baik di bawah pelatih asal Jerman tersebut. Kekalahan memalukan 1-0 dari Everton yang sedang terancam degradasi mungkin menjadi rekor terendah bagi Ralf Rangnick selama lima bulan ia bertugas menukangi Setan Merah.

Ahli statistik sepakbola Opta menunjukkan bahwa persentase kemenangan Ralf Rangnick di Liga Inggris kurang dari 50%, yakni terendah untuk jajaran bos Manchester United mana pun dalam kompetisi tersebut.

Baca Juga: Viral Video Kucing Ganggu Pemilik yang Sedang Salat, Netizen: Mau Ngakak Tapi Kasihan

FourFourTwo membuat perbandingan antara Ralf Rangnick dengan jajaran pelatih yang pernah menukangi Manchester United sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada tahun 2013.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Four Four Two, beginilah hasilnya.

1. Michael Carrick (2021) tingkat kemenangan 66,67%

Pertandingan : 3

Menang : 2