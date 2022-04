FIFA Perkenalkan La'eeb, Maskot Piala Dunia 2022

PIKIRAN RAKYAT - Jika biasanya maskot World Cup direpresentasikan dengan satwa khas negara penyelenggara, berbeda dengan maskot Piala Dunia 2022 yang akan dilaksanakan tanggal 21 November 2022 di Qatar.

Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) secara resmi memperkenalkan La'eeb, yang dalam bahasa arab berarti pemain berkekuatan super, sebagai maskot Piala Dunia 2022.

La'eeb didesain dengan wajah ceria dan penuh semangat, mengajak semua orang untuk percaya pada diri.

Maskot Piala Dunia 2022 mirip dengan kufiya, yaitu penutup kepala yang kerap dipakai laki-laki di Timur Tengah.

Selain terdapat ornamen unik khas FIFA pada kufiya La'eeb, ada pula slogan penyemangat berbunyi "Now Is All".

La'eeb diceritakan sebagai sosok yang gemar berpetualang, menyenangkan, dan penuh rasa ingin tahu.

Maskot tersebut diresmikan saat pengundian final Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Doha, Qatar, Jumat, 1 April 2022.

Deputi Direktur Umum, Pemasaran, dan Komunikasi FIFA, Khalid Ali Al Mawlawi, mengaku senang memperkenalkan La'eeb.