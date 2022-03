Ben Chilwell Main Tarik Tambang Lawan Harimau Putih, Langsung Dapat Kecaman

PIKIRAN RAKYAT - Aksi pemain belakang Chelsea Ben Chilwell disorot publik. Bukan soal kelihaiannya di atas lapangan tetapi aksinya bermain tarik tambang melawan harimau putih.

Aksi tarik tambang Chilwell melawan harimau putih itu terekam video dan beredar luas di sosial media.

Dalam video itu, Ben Chilwell dan temannya terlihat menarik tambang melawan harimau putih di kebun binatang Busch Garden, Florida, Amerika Serikat.

Kunjungan Ben Chilwell ke Amerika untuk pemulihan cedera selama jeda internasional berlangsung. Di sela-sela pemulihannya itu Chilwell terlihat rekreasi ke kebun binatang.

Saat mengunjungi kebun binatang itu, Chilwell dan temannya melakukan tarik tambang melawan harimau putih.

Chilwell terlihat mengenakan kaus putih berada di posisi terdepan tali, diikuti empat orang teman yang ikut menarik tambang itu.

Di ujung sisi lain tali tambang, harimau putih itu menjadi lawan. Harimau yang berada dalam sangkar itu menarik tali dengan menggigit ujung tambang setelah dipancing dengan daging. Chilwell dan rekannya membalas tarikan harimau

putih tersebut.

Aksi Chilwell dan teman itu mendapat kecaman dari organisasi pecinta satwa atau Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).