Daftar 10 Pelatih dengan Gaji Tertinggi di Eropa

PIKIRAN RAKYAT - Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone didapuk sebagai pelatih dengan bayaran paling tinggi menurut majalah asal Prancis, L'Equipe.

Dalam laporan L'Équipe, Selasa 22 Maret 2022, diungkap daftar pelatih dengan gaji tertinggi di Eropa.

Majalah itu mengungkap bahwa Diego Simeone merupakan pelatih yang berpenghasilan paling banyak dengan gaji 3,3 juta euro atau sekitar Rp52 miliar per bulan.

Pelatih Manchester City Pep Guardiola berada di urutan kedua dengan penghasilan 1,89 juta euro atau sekitar Rp36 miliar per bulan.

Pelatih Liverpool Juergen Klopp berada di urutan ketiga dengan gaji 1,49 juta euro atau sekitar Rp28 miliar per bulan.

Pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte berada di urutan keempat dengan 1,49 juta euro atau sekitar Rp28 miliar per bulan.

Pelatih Juventus Massimiliano Allegri di urutan kelima dengan penghasilan 1,17 juta euro atau sekitar Rp22 miliar per bulan.

Adapun pelatih AS Roma, Jose Mourinho, hanya menempati peringkat ke-8 sebagai pelatih dengan bayaran termahal. Jose Mourinho digaji 770 ribu euro per bulan atau sekitar Rp12,1 miliar per bulan.

