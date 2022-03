AS Roma vs Lazio: Jose Mourinho Unggah Foto Provokatif Usai Menang di Laga Derbi

PIKIRAN RAKYAT - Kebahagiaan Jose Mourinho setelah AS Roma menang atas Lazio dalam lanjutan Liga Italia, tergambar jelas dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

Bermain di Stadion Olimpico, Senin 21 Maret 2022 dini hari WIB, AS Roma menang atas Lazio dengan skor 3-0. Tiga gol AS Roma seluruhnya dicetak di babak pertama.

Striker Tammy Abraham mencetak brace di laga ini. Salah satu golnya dicetak saat laga baru berjalan satu menit. Tambahan dua gol membuat pemain berusia 24 tahun itu kini sudah mencetak 15 gol untuk AS Roma dalam 29 kali penampilan.

Kemenangan AS Roma atas Lazio di laga bertajuk Derby della Capitalle itu menjadi modal berharga bagi AS Roma yang sedang berjuang untuk finis di zona Liga Champions. Saat ini, AS Roma duduk di peringkat ke-6 dengan poin 51.

Pelatih AS Roma Jose Mourinho mengekspresikan kebahagiaannya melalui unggahan foto di akun Instagram @josemourinho.

Jose Mourinho mengunggah 2 foto selfie dengan pose tersenyum di 2 lokasi berbeda.

Dalam keterangan caption yang diunggah, foto pertama diambil sebelum pertandingan berlangsung di mana dia meyakini bahwa AS Roma yang akan keluar sebagai pemenang di laga derbi. Sedangkan foto kedua diambil usai laga derbi berakhir.

