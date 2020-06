Bikin Bangga, Pemain Muda Indonesia Ini Berhasil Debut di Eropa

PIKIRAN RAKYAT - Pemain muda Indonesia Witan Sulaiman akhirnya menjalani debut di Eropa bersama tim Liga Serbia, FK Radnik Surdulica, Minggu meski belum membantu timnya meraih kemenangan.

Pada pertandingan tersebut, tim yang dibela pemain berusia 18 tahun ini harus menyerah dari Radnicki dengan skor 2-4. Dengan hasil tersebut tim Witan Sulaiman tertahan di posisi 12 dari 16 tim dengan raihan 30 poin

Witan Sulaiman mempublikasikan debutnya itu melalui akun media sosial.

"Debut in Superliga Serbia. Keep learning and work hard," tulis pemain kelahiran Palu, Sulawesi Tengah itu.

Dalam laga debut, Witan Sulaiman masuk ke lapangan untuk menggantikan Bogdan Stamenkovic pada menit 65. Kondisi tersebut jelas sangat membanggakan karena sudah ditunggu cukup lama. Witan Sulaiman bergabung dengan FK Radnik Surdulica sejak Februari.

Tertundanya debut pemain timnas Indonesia itu bukan tanpa alasan yaitu berhentinya liga karena pandemi COVID-19. Kondisi tersebut sama dengan beberapa negara termasuk di Indonesia.

Dengan tampilnya Witan Sulaiman di Eropa, saat ini ada dua pemain muda yang mengadu nasib di Benua Biru itu. Sebelumnya ada nama Egy Maulana Vikri yang bergabung dengan salah satu tim Liga Polandia, Lechia GdaƄsk.