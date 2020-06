Napoli vs Inter Milan: Link Live Steraming TVRI & Usee Sports 2, Kick-off 02.45 WIB, Berikut Ulasan

PIKIRAN RAKYAT - Leg kedua semifinal Coppa Italia mempertemukan Napoli vs Inter Milan, sesuai rencana bisa diakses melalui link live streaming TVRI dan Usee Sports 2.

Duel Napoli vs Inter Milan akan tersaji di Stadion San Paolo pada Sabtu, 13 Juni 2020 dinihari.

Di laga leg pertama semifinal Coppa Italia, Napoli menang tipis dari Inter dengan skor 0-1.

Gol tunggal Napoli dicetak Fabian Ruiz pada menit ke-57. Kemenangan tandang Partenopei, plus posisi sebagai tuan rumah menyebabkan Napoli memiliki keunggulan.

Berikut catatan rangkuman jelang laga Napoli vs Inter Milan.

Head to head

Inter Milan 0 vs 1 Napoli (13/2/2020)

Napoli 1 vs 3 Inter Milan (7/1/2020)

Napoli 4 vs 1 Inter Milan (20/5/2019)

Inter Milan 1 vs 0 Napoli (27/12/2018)

Inter Milan 0 vs 0 Napoli (12/3/2020)

Lima Laga terakhir Napoli dan Inter Milan