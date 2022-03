Ada Tulisan 'Indonesia 1958' Saat Fans Red Star Belgrade Beri Pesan Perdamaian Antiperang

PIKIRAN RAKYAT - Dukungan anti perang digaungkan fans Red Star Belgrade ketika Red Star Belgrade menghadapi Rangers FC di Stadion Rajko Mitic pada leg kedua 16 besar Liga Eropa 2021-2022, Jumat 18 Maret 2022 dini hari WIB.

Dukungan itu ditunjukkan dalam bentuk banner besar bertuliskan "All We Are Saying Is Give Peace Chance".

Hal yang menariknya adalah terdapat pula tulisan 'Indonesia 1958' yang dibentangkan para suporter Red Star Belgrade.

Selain tulisan Indonesia, terdapat lima pesan perdamaian lain korban kebijakan politik Amerika, yang salah satunya bertuliskan 'Indonesia 1958'.

Dilansir dari media Serbia, Novosti, fans Red Star Belgrade ingin menyindir pemerintah Amerika. Fans Red Star menanggap Amerika Serikat bersikap pilah-pilih karena kerap menindas negara lain. Namun bersuara paling lantang saat Rusia menginvasi Ukraina.

Terkait spanduk bertuliskan Indonesia yang turut dibentangkan fans Red Star, ternyata hal itu merujuk kepada kejadian pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).

Saat itu, Amerika Serikat tidak mau Indonesia jatuh ke dalam Komunisme. Amerika, lewat peran CIA, memberikan bantuan senjata hingga pesawat pengebom untuk PRRI dan Permesta.

Bantuan yang dikirim pihak Amerika kemudian dihentikan usai Tentara Republik Indonesia (TRI) menembak jatuh pesawat milik Amerika di Ambon pada 18 Mei 1958. Sang pilot, Allen Pope berhasil ditangkap hidup-hidup. TRI pada akhirnya berhasil memberantas PRRI-Permesta.