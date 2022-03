Hasil Drawing Perempat Final Liga Champions, Dua Tim Inggris Bertemu Dua Klub Spanyol

PIKIRAN RAKYAT - Hasil drawing babak perempat final Liga Champions telah diketahui.

UEFA telah melakukan undian babak perempat final Liga Champions di House of European Football yang bertempat di Nyon, Swiss, Jumat 18 Maret 2022 waktu setempat. Dua laga besar akan tersaji, Chelsea vs Real Madrid dan Manchester City vs Atletico Madrid.

Laga leg pertama babak perempat final Liga Champions akan berlangsung pada 5-6 April 2022. Sedangkan leg kedua akan digelar satu minggu setelahnya.

Chelsea akan menjamu Real Madrid di babak perempat final Liga Champions musim ini. The Blues akan menjalani Leg pertama sebagai tuan rumah terlebih dahulu.

Baca Juga: Mendag Lutfi Jamin Pasokan Bahan Pokok Jelang Ramadhan Aman

Kedua tim sebelumnya pernah saling bertemu di babak semi final musim lalu. Saat itu Chelsea berhasil melaju ke babak final usai menang agregat 3-1.

Peringkat ke-1 Liga Inggris musim ini, Manchester City akan menghadapi Atletico Madrid. Bagi Atletico, laga ini akan menjadi pertandingan kedua melawan klub Manchester setelah sebelumnya menghadapi Manchester United di babak 16 besar Liga Champions.

Klub yang disebut pertama akan melakoni leg pertama sebagai tuan rumah.

Baca Juga: Tubagus Joddy Terancam Hukuman 7 Tahun Penjara, Haji Faisal Tak Keberatan Meski Belum Ikhlas

Chelsea vs Real Madrid