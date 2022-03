Carlo Ancelotti Marah-marah, Courtois Tak Masuk Dalam Daftar Kiper Terbaik Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tak habis pikir bahwa Courtois tidak disebut sebagai salah satu dari 10 kiper terbaik di dunia.

Penilaian terhadap Courtois yang tidak dimasukkan ke dalam daftar itu menurutnya salah besar.

Dalam sesi pre-conference Real Madrid sebelum menghadapi Mallorca, Minggu 13 Maret waktu setempat, Pria Italia itu diminta tanggapannya perihal publikasi yang menyebutkan Courtois tidak masuk dalam daftar sepuluh kiper terbaik dunia.

Adapun penilaian itu dimuat oleh majalah Four Two Four. Carlo Ancelotti sama sekali tidak sependapat dengan penilaian tersebut.

Menurutnya, penilaian itu keliru karena tidak mencantumkan Courtois dalam daftar sepuluh kiper terbaik di dunia.

"Hal itu tidak masuk akal. Jangan anda tanyakan pendapat saya tentang Courtois," ujarnya dikutip dari Marca.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari marca.com Carlo Ancelotti menyebut bahwa Courtois merupakan kiper terbaik di dunia. Dia juga memuji dua pemain Real Madrid lainnya.

"Bagi saya, Courtois adalah kiper di dunia. Saya mungkin bias, Carvajal dan Mendy keduanya merupakan pemain terbaik di posisi mereka masing-masing," ujarnya.