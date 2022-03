Jelang Lawan Tottenham, Rangnick Siap Bungkam Pergerakan Son Heung-min dan Harry Kane

PIKIRIN RAKYAT - Pekan ke 29 kompetisi Liga Inggris musim 2021-2022 akan mempertemukan Manchester United melawan Tottenham Hotspur.

Pertandingan antara Manchester United vs Tottenham Hotspur ini akan berlangsung di Stadion Old Trafford. Kick off akan dimulai pukul 00.30 WIB. Minggu, 13 Maret 2022.

Menghadapi Tottenham Hotspur akan menjadi pertandingan yang sangat penting bagi Manchester United di bawah asuhan Ralf Rangnick.

Pasalnya, Manchester United baru saja mendapatkan hasil buruk saat bersua Manchester City.

Kekalahan di derby Manchester ini pun membuat Manchester United harus turun ke peringkat 5 klasemen sementara Liga Inggris.

Setelah hasil kekalahan ini, Rangnick tentunya menginginkan timnya segera bangkit.

Kemenangan sangatlah penting didapatkan Manchester United jelang kontra Tottenham, guna kembali ke posisi 4 besar.

Bersua Tottenham, diakui Rangnick bahwa timnya akan mewaspadai pergerakan dari lini depan Tottenham Hotspur.