Liga Italia Serie A Bergulir 20 Juni 2020, Presiden Lazio Berbahagia

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Italia melalui Menteri Olahraga Vincenzo Spadafora memberikan lampu hijau agar Serie A Liga Italia akan kembali bergulir pasca menjalani lockdown akibat pendemi virus Corona (Covid -19). Vicenzo mengatakan Serie A bisa dipertandingkan lagi pada 20 Juni mendatang.

Keputusan pemerintah ini dibuat usai menjalani rapat bersama dengan operator kompetisi yakni Lega Serie A, asosiasi pemain, Asosiasi Sepak Bola Italia (FIGC) dan asosiasi medis olahraga Italia, Kamis 28 Mei 2020 waktu setempat. Seria A dijadwalkan akan selesai pada 2 Agustus mendatang.

Dikutip dari Football Italia, kemungkinan besar Liga Italia bergulir dimulai dengan sisa pertandingan matchday ke-25 yang tertunda karena pandemi virus corona. Empat pertandingan tersisa dari matchday ke-25 Liga Italia adalah: Atalanta vs Sassuolo, Verona vs Cagliari, Inter Milan vs Sampdoria dan Torino vs Parma. Setelah itu Liga Italia akan dilanjutkan dengan matchday ke-27.

Serie A menargetkan 13 pekan Liga Italia tersisa musim ini pada 2 Agustus mendatang. Dengan begitu lima klub Liga Italia yang masih berlaga di kompetisi Eropa bisa fokus melanjutkan kompetisi.

Juventus, Atalanta dan Napoli masih berlaga di Liga Champions. Sementara Inter Milan dan AS Roma masih akan tampil di babak 16 besar Liga Europa.

Juventus sendiri masih berada di puncak klasemen Liga Italia dengan torehan 63 poin. Namun, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan hanya unggul satu poin atas Lazio.

Menanggapi keputusan itu, Presiden Lazio, Claudio Lotito, sangat bahagia. Lotito menilai bergulirnya Liga Italia bukan hanya kemenangan bagi dirinya maupun Lazio, namun untuk sepakbola Italia secara keseluruhan.

"Ini (digulirkannya Liga Italia) bukan kemenangan Lotito, namun seluruh sepakbola Italia. Saya yakin dengan digulirkannya kembali kompetisi, sepakbola kami dapat mempertahankan standar kualitas tinggi yang diakui di seluruh dunia. Serie A merupakan salah satu kompetisi terpenting di dunia olahraga,” kata Lotito.