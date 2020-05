Kelanjutan Serie A Italia akan Dibahas Besok, Pemerintah Beri Pejelasan Begini

PIKIRAN RAKYAT - Kelanjutan Serie A Italia akan ditentukan pada Kamis, 28 Mei 2020.

Otoritas setempat menyebut akan ada pertemuan dengan pemerintah Italia untuk memastikan nasib musim kompetisi sepak bola Italia yang terhenti pandemi.

Menteri Olahraga Vincenzo Spadafora akan memberi tahu wakil-wakil federasi sepak bola Italia dan Lega Serie A seandainya kondisi kesehatan sudah tepat untuk memulai lagi kompetisi setelah selama hampir tiga bulan terhenti.

Musim ini berhenti sementara sejak 9 Maret untuk menghentikan infeksi virus corona yang menyebar cepat di Italia. Pandemi ini juga sudah menewaskan hampir 33.000 orang di negara tersebut.

Klub-klub kembali berlatih dalam kelompok-kelompok pada 19 Mei 2020, tetapi pertandingan kompetitif masih tertunda sampai pertengahan Juni.

Ada indikasi bahwa Spadafora dan Komite Teknik Sains pemerintah Italia akan sama-sama menyepakati implementasi protokol kesehatan dan melanjutkan musim pertandingan ini.

Jika ada lampu hijau Kamis nanti, Lega Serie A akan bertemu Jumat untuk mempelajari "hipotesis kalender berbeda" untuk pertandingan-pertandingan sisa musim Serie A dan Piala Italia.

Liga Italia menginginkan kompetisi berlanjut akhir pekan nanti pada 13-14 Juni, diawali dengan empat laga tertunda, Atalanta vs Sassuolo, Verona vs Cagliari, Inter Milan vs Sampdoria, dan Torino vs Parma.