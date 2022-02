Chelsea Menang, Romelu Lukaku Jadi Sorotan

PIKIRAN RAKYAT - Pertandingan antara Chelsea vs Crystal Palace bikin rekor buruk bagi pemain penyerang The Blues, Romelu Lukaku. Dalam laga itu, ‘Big Rom’ tak kelihatan perannya bagi permainan The Blues. Chelsea harus bersusah payah memenangkan pertandingan menghadapi Crystal Palace.

Bermain di stadion Selhurst Park, Sabtu 19 Februari 2022, Chelsea baru mampu mencetak gol kemenangan di menit 89 lewat sontekan Hakim Ziyech. Bola hasil umpan lambung bek kiri Marcos Alonso sukses dia tuntaskan menjadi gol.

Gol tersebut merupakan satu-satunya gol yang tercipta sepanjang 90 menit laga berjalan. Pertandingan usai dengan kemenangan 1-0 bagi Chelsea.

Atas hasil itu, Chelsea tetap berada di peringkat tiga klasemen sementara dengan poin 50, berjarak 13 poin dari pemuncak klasemen Manchester City.

Dalam laga itu, striker Chelsea Romelu Lukaku bikin rekor yang membuat jidat mengkerut.

Diplot sebagai ujung tombak permainan The Blues, Big Rom terlihat kesulitan dalam mencari posisi dan membuka ruang bagi rekan di belakangnya. Dia tampak tak mampu mengimbangi penjagaan ketat yang dibangun lini pertahanan The Eagles.

Hal yang bikin geleng-geleng kepala adalah selama 90 menit bermain, Romelu Lukaku hanya mampu membuat tujuh sentuhan bola. Bahkan, ketujuh sentuhan tersebut salah satunya dia buat ketika operan pertama kick-off di babak pertama.

Menurut catatan OptaJoe, hal itu merupakan angka terendah bagi seorang pemain di Liga Inggris yang bermain selama 90 menit penuh sejak data tersebut mereka kumpulkan lakukan pada tahun 2003 silam.