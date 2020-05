Tak Bisa Pulang, Makan Konate Obati Rindu Kampung Halaman dengan Semangkuk Sup

PIKIRAN RAKYAT - Dihentikannya kompetisi Liga 1 2020 akibat pandemi COVID-19 membuat banyak pemain asing pulang ke negaranya masing-masing.

Terutama bagi para pemain asing yang beragama muslim, pulang ke kampung halaman terasa semakin mendesak agar bisa mengisi bulan Ramadhan 1441 H bersama keluarga.

Pemain andalan Persebaya Surabaya asal Mali, Makan Konate tidak bisa pulang kampung halamannya lantaran kebijakan karantina wilayah (lockdown) yang diterapkan pemerintah Mali.

Seluruh pendatang dari luar negeri dilarang untuk masuk ke Mali sementara waktu.

"Biasanya saat libur kompetisi di bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri saya pulang ke Mali, tapi sekarang karena COVID-19 semua jadi berbeda, jujur saya rindu dengan keluarga," kata Konate dikutip dari laman resmi Persebaya.

Alhasil, untuk mengobati rindu kepada kampung halaman, Konate pun sering menyantap makanan khas Mali saat berbuka puasa. Makanan itu bernama Sup Nadji.

"Kebiasaan di rumah saya di Mali, kita memasak sup ayam yang disebut Sup Nadji, disajikan bersama nasi putih mirip seperti di sini. Sup Nadji juga menjadi favorit saya selama puasa di Indonesia seperti sekarang, karena membuatnya tidak rumit," papar Konate.