Makna Warna Hijau yang Melekat di Jersey Timnas Indonesia

Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, mengapa ada unsur warna hijau di jersey Timnas Indonesia. Warna hijau ternyata terinspirasi dari warna bendera PSSI. Berdasarkan Statuta PSSI Pasal 2 Ayat 6 tertulis: Bendera PSSI berwarna Hijau dengan Logo PSSI. Warna hijau sendiri memiliki makna sebagai kesuburan, kesegaran, kedamaian, dan keseimbangan. Adanya unsur warna hijau pada beberapa versi jersey Timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan faktor yang positif. Selain itu, warna hijau juga untuk menyelaraskan kekuatan dan keberanian pada warna merah dan kesucian pada warna putih. Pada era 1950-an, warna hijau mulai digunakan. Dengan jersey berunsur warna hijau tersebut, Pasukan Garuda pernah hampir lolos ke Piala Dunia 1958 di Swedia setelah tampil apik pada pertandingan kualifikasi. Selang beberapa tahun kemudian, saat berjuang pada ajang Pra Piala Dunia 1986, Garuda juga nyaris lolos ke turnamen termahsyur dunia yang digelar di Meksiko. Sayangnya, Timnas Indonesia mesti mengakui keunggulan Korea Selatan. Kala itu, Indonesia menggunakan jersey berwarna hijau berpadu garis putih di bagian lengan dengan lambang Garuda di bagian dada. Cerita berlanjut, pada ajang Piala Asia 2007, Timnas Indonesia kembali menggunakan unsur hijau pada jerseynya dengan tujuan mengulang memori 1950-an yang disegani di Asia. Namun, perjuangan berhenti di babak grup. Unsur warna hijau kemudian kembali digunakan pada jersey Timnas Indonesia dari tahun 2012 hingga 2019. Kebanyakan sentuhan warna hijau terdapat pada jersey kedua atau away. Kira-kira bagaimana dengan tahun ini? Apakah warna hijau akan menghiasi jersey Timnas Indonesia kembali? ???? #KitaGaruda #RiseTogether #SelasaTrivia