Firman Utina Lelang Jersey Persib saat Juara Piala Presiden 2015 untuk Bantu Tenaga Medis

Halo teman-teman, saya Firman Utina akan melelang Jersey Persib yang saya kenakan saat (momen turnamen) dan hasilnya akan didonasikan ke https://kitabisa.com/campaign/appihipmilawancorona @appi.official Lelang jersey ini dibuka sampai 16 April 2020 pkl. 23.00 wib Jika teman-teman ingin berdonasi dengan membeli jersey ini, bisa langsung ikut di kolom komentar dengan ketentuan: 1. Ketik nama kalian (spasi) nominal Contoh : Bimo 2.000.000 (Kesalahan format dianggap TIDAK SAH) 2. Harga lelang dibuka dari Rp 1.000.000 dan berlanjut dengan kelipatan Rp. 100.000. 3. Peserta lelang yang SAH adalah AKUN ASLI (bukan anonim) dan TIDAK di PRIVATE. 4. Pemenang lelang adalah peserta dengan BID TERTINGGI sampai batas waktu akhir lelang. 5. Pemenang akan dihubungi melalui DM Instagram dan wajib melakukan transfer dalam waktu 1x24 jam. 6. Jika pemenang tidak merespon atau melakukan transfer, maka dinyatakan GUGUR dan digantikan oleh BID TERTINGGI KEDUA. 7. Komentar selain penawaran pada post ini akan DIBLOCK. Terima kasih teman-teman atas semua partisipasinya. Bersama menangkan pertarungan ini. Kita satu tim melawan covid-19! #appihipmilawancorona #APPI #HipmiJaya #PesepakbolaBersatu #proteksi #edukasi #solidaritas