Dokumen AS Sebut Adanya Dugaan Jutaan Suap dalam Gelaran Piala Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Departemen Kehakiman AS merilis dokumen yang menyebutkan bahwa para pejabat FIFA menerima suap terkait pemungutan suara Piala Dunia 2018 dan 2022.

Dimana Rusia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018 dan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 diduga telah melakukan jutaan suap kepada para pejabat FIFA.

Terkait dugaan suap yang dituduhkan oleh Departemen Kehakiman AS, baik Rusia maupun Qatar sama-sama membantah hal tersebut.

Qatar dengan tegas membantah tuduhan pengadilan yang menyudutkan mereka. Sementara Rusia menyatakan bahwa pemungutan suara untuk tuan rumah Piala Dunia dilakukan dengan cara yang sah.

Laporan AS itu diduga berkaitan dengan skandal korupsi besar-besaran pada tahun 2015 dan membuat FIFA bergejolak kala itu.

Bahkan kuatnya skandal korupsi tersebut membuat Presiden FIFA waktu itu Sepp Bletter memilih untuk mundur.

AS menuding 45 orang dan sejumlah perusahaan olah raga melakukan sekitar 90 jenis kejahatan dan telah menerima suap 200 juta dolar AS.



"Rusia sama sekali secara lega mendapatkan hak menyelenggarakan Piala Dunia itu," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.



Sedangkan Qatar menyatakan tudingan AS itu "adalah bagian dari kasus lama dari subyek yang bukan dari proses bidding Piala Dunia FIFA 2018/2022."



Waktu turnamen ini di Qatar yang sedianya digelar pada November dan Desember 2022, tidak terpengaruh pandemi virus corona yang telah memaksa Piala Eropa dan Olimpiade Tokyo ditunda sampai 2021, demikian dilaporkan AFP.***