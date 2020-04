Cristiano Ronaldo Jadi Pesepakbola Pertama yang Menghasilkan 1 Miliar Dolar AS

Ronaldo sering disebut sebagai 'Greatest of All Time' dan telah dihargai dengan visa UEA Kartu Emas 10-tahun. Dia sering menyatakan cintanya pada Dubai.

Gaji yang dipotong sebesar 30 persen di Juventus bisa menjadi tambahan pendapatannya sekitar 46 juta Dolar AS per tahun.