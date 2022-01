Live Streaming Chelsea vs Tottenham di Mola TV, Akses Link di Sini

PIKIRAN RAKYAT - Link live streaming Chelsea vs Tottenham di Mola TV dalam lanjutan Liga Inggris bisa diperoleh di artikel ini.

Pertandingan Chelsea vs Tottenham yang akan digelar pada malam ini pukul 23.30 WIB tidak disiarkan secara langsung oleh SCTV.

Chelsea akan menyalip Liverpool di peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris jika mampu menang kontra Tottenham.

Saat ini, Chelsea masih duduk di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan perolehan 44 poin. Liverpool di peringkat kedua dengan perolehan 45 poin.

Tottenham, sementara itu, ada di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan perolehan 36 poin.

Berikut adalah catatan 5 pertandingan terakhir Chelsea.

6/1/22: Chelsea vs Tottenham 2 - 0

9/1/22: Chelsea vs Chesterfield 5 - 1

13/1/22: Tottenham vs Chelsea 0 - 1

15/1/22: Manchester City vs Chelsea 1 - 0

19/1/22: Brighton vs Chelsea 1 - 1

Berikut adalah catatan 5 pertandingan terakhir Tottenham.

1/1/22: Watford vs Tottenham 0 - 1

6/1/22: Chelsea vs Tottenham 2 - 0

9/1/22: Tottenham vs Morecambe 3 - 1

13/1/22: Tottenham vs Chelsea 0 - 1

20/1/22: Leicester vs Tottenham 2 - 3.