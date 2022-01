Link Live Streaming Chelsea vs Tottenham di TV Online, Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini

PIKIRAN RAKYAT - Link live streaming Chelsea vs Tottenham nonton siaran langsung Liga Inggris malam ini.

Pertandingan Chelsea vs Tottenham akan dilangsungkan di Stadion Stamford Bridge malam ini, 23 Januari 2022 pukul 23.30 WIB.

Laga Chelsea vs Tottenham bisa ditonton di Mola TV dengan live streaming bisa diakses di akhir artikel ini.

Chelsea saat ini masih duduk di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan perolehan 44 poin.

Tottenham ada di peringkat ke-6 klasemen sementara Liga Inggris dengan perolehan 36 poin.

Berikut adalah head to head Chelsea vs Tottenham dalam 5 pertandingan terakhir.

13/1/22 Tottenham vs Chelsea 0 - 1

6/1/22 Chelsea vs Tottenham 2 - 0

19/9/21 Tottenham vs Chelsea 0 - 3

5/8/21 Chelsea vs Tottenham 2 - 2

5/2/21 Tottenham vs Chelsea 0 - 1

Pertandingan Chelsea vs Tottenham bisa disaksikan di Mola TV dengan live streaming bisa diakses di sini.