2 Tahun Pindah ke Barcelona, Coutinho Ungkap Alasan Menyesal Tinggalkan Liverpool

A Dream Come True thank you Barcelona. I can’t wait to start my journey with you ! Un sueño se hace realidad gracias Barcelona. No puedo esperar para empezar nuestro camino juntos.

Editor: Andika Thaselia Prahastiwi