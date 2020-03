MU dan Manchester City Sumbang Rp 1,8 Miliar bagi Korban Virus Corona

PIKIRAN RAKYAT – Manchester United dan Manchester City kompak bergerak bersama-sama meringankan beban orang-orang yang terdampak virus corona dengan menyumbangkan total 100.000 pounds (sekitar Rp 1,8 miliar) kepada bank makanan di wilayah Manchester, Inggris.

Dilansir AFP, Sabtu, 21 Maret 2020, The Red Devils dan The Citizen memberikan donasi bagi The Trussell Trust yang merupakan organisasi penyedia makanan yang mempunyai 19 titik bank makanan yang tersebar di wilayah Manchester.

Sumbangan biasanya dikumpulkan oleh para penggemar saat dua klub tersebut melakukan laga kandangnya masing-masing. Kedua kelompok mengumpulkan donasinya di depan Old Trafford atau Stadion Etihad.



Namun aksi tersebut terhenti semenjak Liga Inggris musim ini serta seluruh kompetisi sepak bola lainnya di Inggris ditangguhkan sementara waktu akibat wabah global virus corona.

Kedua klub memberikan apresiasi kepada para penggemar mereka yang selama ini aktif dalam kegiatan sosial dan membantu pihak yang membutuhkan.



"Kami bangga dengan para pendukung kami berperan dalam membantu bank makanan dan mengakui peningkatan kebutuhan pada badan amal ini karena dampak virus corona," demikian pernyataan kedua klub.



"Di saat-saat sulit bagi komunitas kami seperti ini, kami senang bisa datang bersama penggemar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan City United.”***