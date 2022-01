Link Nonton Live Streaming Man Utd vs West Ham Malam Ini, Siaran Langsung SCTV?

PIKIRAN RAKYAT - Link live streaming Man Utd vs West Ham dalam lanjutan Liga Inggris bisa didapatkan di akhir artikel ini.

Pertandingan Man Utd vs West Ham akan dilangsungkan di Stadion Old Trafford pada 22 Januari 2022 pukul 22.00 WIB.

Man Utd saat ini masih berjuang untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara Liga Inggris.

Saat ini, Man Utd masih duduk di peringkat ke-7 klasemen sementara dengan perolehan 35 poin.

West Ham, sementara itu, duduk di peringkat ke-4 klasemen sementara Liga Inggris dengan perolehan 37 poin.

Manchester United wajib menang jika ingin naik ke 5 Besar klasemen sementara Liga Inggris.

Berikut adalah head to head Man Utd vs West Ham dalam 5 pertemuan terakhir.

23/09/21 Manchester United vs West Ham 0 - 1

19/09/21 West Ham vs Manchester United 1 - 2

15/03/21 Manchester United vs West 1 - 0

10/02/21 Manchester United vs West Ham 1 - 0

6/12/20 West Ham vs Manchester United 1 - 3.

