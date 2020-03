Piala Eropa 2020 Ditunda hingga Tahun Depan, Babak Play-Off Akan Dimainkan Pada Juni Tahun Ini

PIKIRAN RAKYAT - UEFA Sudah resmi melakukan pertemuan membahas soal kelanjutan kegiatan sepak bola di Eropa.

Pertemuan secara jarak jauh melalui konfrensi video ini, diadakan pada Selasa, 17 Maret 2020 waktu setempat.

Dari pertemuan ini memunculkan keputusan bahwa kejuaraan sepak bola antar negara di Eropa yaitu Piala Eropa akan mengalami penundaan.

Sejatinya kejuaraan Piala Eropa ini akan digelar pada 12 Juni hingga 12 Juli 2020 namun ditunda akibat mewabahnya virus Corona.

Selanjutnya Piala Eropa akan digelar pada 11 Juni hingga 11 Juli 2021.

Karena Piala Eropa 2020 yang mengalami pemunduran, maka selanjutnya babak play-off Piala Eropa akan diadakan pada Juni tahun ini.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari BBC Sport, Sebelumnya babak play-off Piala Eropa akan diadakan pada Maret ini namun mengalami penundaan karena wabah virus Corona.

Babak play-off Piala Eropa ini melibatkan 6 tim yaitu Skotlandia, Israel, Irlandia Utara, Bosnia & Herzegovina, Republik Irlandia dan Slovakia.

Pada babak play-off ini akan digelar dengan format dua leg yang mempertemukan Skotlandia vs Israel, Irlandia Utara vs Bosnia & Herzegovina dan Republik Irlandia vs Slovakia.