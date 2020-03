Pemain Gremio di Liga Brasil 'Dipaksa' Bertanding Meski Takut Terjangkit Virus Corona

View this post on Instagram

O silêncio ensurdecedor da Arena marcou uma partida atípica pelo #Gauchão2020. Com portões fechados devido ao COVID-19, vencemos de virada o São Luiz pelo placar de 3x2. Os gols foram marcados por @paulomiranda_3, Thiago Neves e @diegosouzads87,. ????????⚽️???????? #GRExSLU #VamosTricolor ???? @lucasuebel | Grêmio FBPA

