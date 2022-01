Link Live Streaming Man City vs Chelsea Liga Inggris Malam Ini

PIKIRAN RAKYAT - Link live streaming Man City vs Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris bisa diperoleh di artikel ini.

Pertandingan Man City vs Chelsea akan dilangsungkan di Stadion Etihad, Manchester, pada malam ini pukul 19.30 WIB.

Man City dan Chelsea bersaing ketat di papan atas klasemen Liga Inggris saat ini.

Man City ada di peringkat pertama klasemen Liga Inggris dengan perolehan 53 poin.

Baca Juga: Sinyal Darurat Omicron? IDI Tiba-tiba Minta Pemerintah Tingkatkan Level PPKM

Chelsea duduk di peringkat kedua klasemen Liga Inggris dengan perolehan 43 poin.

Berikut adalah 5 pertandingan terakhir yang dilalui Man City.

19/12/21: Newcastle vs Manchester City 0 - 4

26/12/21: Manchester City vs Leicester 6 - 3

30/12/21: Brentford vs Manchester City 0 - 1

1/1/22: Arsenal vs Manchester City 1 - 2

8/1/22: Swindon Town vs Manchester City 1 - 4

Berikut adalah 5 pertandingan terakhir yang dilalui Chelsea

30/12/21: Chelsea vs Brighton 1 - 1

2/01/22: Chelsea vs Liverpool 2 - 2

6/01/22:Chelsea vs Tottenham 2 - 0

9/01/22: Chelsea vs Chesterfield 5 - 1

13/01/22: Tottenham vs Chelsea 0 - 1