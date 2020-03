Hasil Liga 1 Jumat, 6 Maret 2020: Dua Tim Promosi Belum Terkalahkan, Barito Kandas di Tangan Bali United

PIKIRAN RAKYAT - Pekan ke-2 Liga 1 musim 2020 sudah digelar pada Jumat, 6 Maret 2020 dan terdapat 3 pertandingan yang dihelat.

Ketiga pertandingan itu adalah Persik Kediri vs Bhayangkara FC, Persita Tangerang vs PSM Makassar dan Barito Putera vs Bali United.

Pada pekan ini, dua tim promosi yaitu Persita dan Persik masih belum merasakan kekalahan setelah imbang melawan lawannya.

Persik harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Bhayangkara FC di Stadion Brawijaya, Kediri ada Jumat, 6 Maret 2020.

Ditonton sekitar 12,600 suporter, permainan berjalan cukup keras karena 6 menit baru berjalan pemain Bhayangkara FC, T. M Ichsan sudah mendapatkan kartu kuning.

Kapten Tim Persik, Faris Aditama berhasil membawa tuan rumah unggul lebih dulu pada menit 9 setelah meneruskan sundulan dari penyerang asal Serbia, Nikola Asceric.

Bhayangkara bisa membalas dan menyamakan kedudukan melalui pemain tengahnya, Renan Silva pada menit ke-43 melalui tendangan kerasnya.