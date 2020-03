Hasil Babak Kelima Piala FA Rabu, 4 Maret 2020: Tottenham Dikalahkan Norwich, Leicester dan Manchester City Melaju

PIKIRAN RAKYAT - Babak kelima Piala FA pada Rabu, 4 Maret 2020 malam waktu setempat sudah usai dan ada 3 tim yang lolos ke babak 8 Besar Piala FA.

Terdapat 3 pertandingan pada Rabu kemarin yaitu laga antara Leicester City vs Birmingham City, Sheffield Wednesday vs Manchester City, dan Tottenham Hotspur vs Norwich-City">Norwich City.

Terdapat kejutan di pertandingan ini di mana salah satu pertandingan tidak sesuai dengan yang diprediksi banyak orang, yaitu laga Tottenham Hotspur vs Norwich-City">Norwich City.

Tottenham tentu diunggulkan karena dikenal sebagai salah satu tim penghuni papan atas akan berhadapan dengan penghuni dasar klasemen Liga Primer Inggris, Norwich-City">Norwich City.

Namun yang terjadi adalah Norwich berhasil menyingkirkan Tottenham dari ajang ini melalui babak penalti setelah bermain imbang 1-1 di 120 menit.

Bermain di hadapan pendukungnya, Tottenham pada menit 13 bisa unggul terlebih melalui pemain belakangnya, Jan Vertonghen memanfaatkan umpan dari Giovani Lo Celso.

Skor 1-0 untuk keunggulan Tottenham atas Norwich tetap bertahan hingga babak pertama usai.