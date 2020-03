Hasil Babak Kelima Piala FA Selasa, 3 Maret 2020: Liverpool Kandas di Tangan Chelsea

PIKIRAN RAKYAT - Babak kelima Piala FA pada Selasa, 3 Maret 2020 malam waktu setempat sudah usai dan ada 3 tim yang lolos ke babak 8 Besar Piala FA.

Terdapat 3 pertandingan pada Selasa kemarin yaitu laga big match antara Chelsea vs Liverpool, Reading vs Sheffield United dan West Bromwich Albion vs Newcastle.

Tentu laga yang menarik banyak perhatian adalah laga antara Chelsea dan Liverpool yang keduanya saat ini adalah penghuni papan atas Liga Primer Inggris.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Livescore Bermain di Stamford Bridge, kedua tim tidak sepenuhnya menurunkan kekuatan terbaiknya dan dipadu oleh pemain pelapis serta pemain muda.

Kedua tim sebelumnya di Liga Primer Inggris baru saja menerima hasil minor, Chelsea ditahan imbang oleh Bournemouth sedangkan Liverpool dikalahkan Watford.

Permainan berjalan cukup cepat dan pada akhirnya Chelsea bisa unggul lebih dulu pada menit ke 13 melalui pemain depannya, Willian.

Berawal dari kesalahan pengendalian bola dari pemain tengah Liverpool, Fabinho yang berakhir bola sampai ke kaki Willian.

