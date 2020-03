Hasil Liga Inggris Sabtu, 29 Februari 2020: Chelsea Ditahan Imbang Bournemouth, Liverpool Telan Kekalahan Pertamanya di Liga

PIKIRAN RAKYAT - Pekan ke-28 Liga Primer Inggris pada Sabtu, 29 Februari 2020 waktu setempat sudah menggelar 5 pertandingan.

Kelima pertandingan itu dalah Brighton vs Crystal Palace, Bournemouth vs Chelsea, West Ham vs Southampton, Newcastle vs Burnley dan Watford vs Liverpool.

Laga Bournemouth vs Chelsea berlangsung sengit dan pada akhirnya, skor pun imbang sama kuat 2-2.

Bek sayap Chelsea, Marcos Alonso berhasil membawa Chelsea unggul lebih dulu pada menit ke-33.

Skor 0-1 untuk Chelsea terus bertahan hingga babak pertama usai.

Di babak kedua, Bournemouth berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Jefferson Lerma pada menit ke-54.

Berawal dari sepak pojok yang dieksekusi oleh Ryan Fraser, Lerma berhasil melakukan sundulan dan membuat skor sama kuat 1-1.