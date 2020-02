Liverpool Susah Payah Tumbangkan West Ham, Juergen Klopp Tak Khawatirkan Manchester City

PIKIRAN RAKYAT - Liverpool mampu memenangi duel sengit pada Liga Inggris pekan ke-27 saat bertemu West Ham.The Reds menang dengan skor 3-2 di Stadion Anfield, Liverpool, Selasa 25 Februari 2020 dini hari WIB.



Dengan kemenangan ini membuat Liverpool kokoh di puncak klasemen Liga Inggris sementara dengan 79 poin. Sedangkan West Ham di peringkat 18 dengan 24 poin.



Liverpool tinggal membutuhkan empat kemenangan lagi untuk mengunci gelar juara Liga Inggris. Empat laga ke depan, The Reds bakal menghadapi Watford, Bournemouth, Everton, dan Crystal Palace. Bisa lebih cepat, andai pesaing terdekat Manchester City terpeleset di empat laga tersebut.

Baca Juga: Khawatir soal Penyebaran Virus Corona, Laga antara Inter Milan vs Ludogorets Digelar tanpa Penonton



Di laga tersebut, Liverpool mampu mencetak gol cepat pada babak pertama. Tepatnya di menit ke-9 Georginio Wijnaldum mencetak gol untuk Liverpool. Umpan lambung dari Trent Alexander-Arnold ke kotak penalti bisa diselesaikan Wijnaldum dengan sundulan.



Dua menit kemudian di menit ke-12, West Ham bikin gol balasan. Dari tendangan sudut, Robert Snodgrass mengirim umpan manis dan disundul Issa Diop gawang tanpa bisa ditangkap Alisson. Skor menjadi imbang 1-1.



Menit 16, Salah mencoba shooting dari luar kotak penalti. Sepakan melengkungnya masih bisa ditepis Fabianski. Menit 31, Liverpool mendapat peluang emas dari Trent Alexander-Arnold. Firmino meliak-liuk di depan kotak penalti dan memberi umpan terobosan ke Trent Alexander-Arnold yang berlari menusuk ke depan. Tapi, tendangan bek kanan tersebut masih tipis dari gawang.

Baca Juga: Beredar Video Sekumpulan Warga Sambangi Aeon Mall JGC, Diduga Protes karena Banjir



Memasuki menit 38, lagi-lagi Trent Alexander-Arnold mengancam. Dari free kick, tendangannya masih membentur pagar hidup dan menghasilkan corner kick. Selanjutnya, Van Dijk menyundul bola dan masih membentur tiang gawang.



Di babak kedua, Liverpool kembali menguasai permainan. Trisula Mane, Firmino, dan Salah coba terus membongkar pertahanan West Ham.



Di menit ke-54, West Ham justru mencetak gol. Declan Rice dari sisi kiri Liverpool, mengirim umpan ke kotak penalti. Pablo Fornals yang berdiri di antara Gomez dan Van Dijk, bisa menyepak bola dan menggetarkan jala gawang Liverpool. Skor 2-1 untuk keunggulan West Ham.

Baca Juga: Menilik Peta Kekuatan Tim Persib Bandung untuk Liga 1 2020 dari Kacamata Yudi Guntara



Mohamed Salah mampu membuat kedudukan menjadi imbang 2-2 di menit ke-68. Pemain Mesir itu langsung menendangnya meski tidak terlalu kencang. Sayangnya, Fabianski tak bisa menangkap dengan sempurna. Bola pun meluncur ke gawang dari sela-sela kakinya.



Gol selanjutnya bagi Liverpool di menit-81.The Reds sabar membangun serangan. Trent Alexander-Arnold mengejar bola muntah di dalam kotak penalti dan mengumpan ke tengah gawang. Fabianski sudah meninggalkan sarangnya dan dengan mudah Sadio Mane menceploskannya. Skor menjadi imbang 3-2.



Menit 87 West Ham nyaris mencetak gol. Jarrod Bowen lepas dari jebakan offside dan berhadapan one on one dengan Alisson. Kiper Brasil itu cepat menutup ruang dan menepis bola dengan mukanya.

Baca Juga: Raja Malaysia Tengku Abdullah Putuskan Perdana Menteri Pengganti Mahathir Mohamad Usai Temui Parlemen



Nobel nyaris mencetak gol di menit 90+5, lewat tendangan keras dari luar kotak penalti tapi hanya berakhir tendangan sudut. Hingga peluit akhir berbunyi, The Reds mempertahankan keunggulan skor akhir 3-2 untuk tuan rumah.



Seusai laga, manajer Liverpool Juergen Klopp tak mau sesumbar mengenai peluang timnya menjadi juara Liga Inggris. Dirinya mau timnya fokus dan terus menang saja.



"Kami harus terus menang dan harus siap. Pertandingan selanjutnya adalah melawan Watford," katanya seperti dilansir dari BBC.

Baca Juga: Waspada Banjir, Kabupaten Bekasi Dinyatakan Tanggap Darurat



Menurut Klopp, Manchester City juga pasti akan fokus terus memenangi sisa pertandingan meski kini berjarak 22 poin. Klopp mau pasukannya untuk kerja keras.



"Manchester City adalah tim yang mampu memenangkan semua pertandingan. Selama tim kami bekerja keras, saya tak khawatir," tuturnya



Bagi Liverpool, itu adalah kemenangan ke-18 secara beruntun yang mereka bukukan di Liga Inggris. Dicatat oleh Opta, angka itu menyamai rekor yang sebelumnya diukir Manchester City pada Agustus-Desember 2017.

Baca Juga: Chris Pratt Bocorkan Tema dari Trilogi Film Jurassic World 3 pada Penggemar



"Saya tidak pernah berpikir rekor ini akan dipatahkan atau disamai. Kami melakukannya dan sejujurnya saya tidak percaya ini terjadi," ujar Klopp.



Hasil ini juga menegaskan ketangguhan Liverpool di Anfield. Tim arahan Juergen Klopp itu kini tercatat sudah memenangi 21 pertandingan kandang di Liga Inggris secara beruntun.



Catatan tersebut lagi-lagi menyamai sebuah rekor. Liverpool menyamai rekor kemenangan kandang beruntun terpanjang yang sebelumnya dicatat antara Januari dan Desember 1972 oleh Liverpool sendiri kala ditangani Bill Shankly.

Baca Juga: Masyarakat Jangan Terjebak Opini Budaya Baca Indonesia Rendah, Syarif : Pemerintah Daerah Harus Menumbuhkembangkan Literasi



Sementara itu, Pelatih West Ham United, David Moyes memilih untuk menyalahkan pemain usai timnya kalah dramatis dari Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris. David Moyes merasa kesal sekaligus kecewa dengan hasil tersebut, ia menganggap anak asuhnya sudah bermain dengan baik.



Setelah sempat unggul 1-2, namun rasa bangganya terhadap para pemain memudar karena beberapa kesalahan yang menyebabkan kekalahan.



"Kami mengambil banyak hal positif, sebelum pertandingan tidak ada yang memberi kami banyak harapan. Namun, saya pikir kami memiliki kesempatan dalam sebagian besar pertandingan," katanya.