Hasil Liga Inggris Minggu, 23 Februari 2020: MU dan Wolves Menang Telak, Drama 5 Gol di Emirates Stadium

PIKIRAN RAKYAT - Tiga pertandingan digelar pada hari Minggu, 23 Februari 2020 pada lanjutan pekan ke-27 Liga Primer Inggris.

Ketiga pertandingan itu adalah Manchester United vs Watford, Wolves vs Norwich City dan Arsenal vs Everton.

Manchester United berhasil mengakhiri hasil minor di Old Trafford setelah pada dua laga sebelumnya di Theatre of Dreams gagal meraih kemenangan.

Baca Juga: Usai Lahirkan Anak Kedua, Tantri Kotak Berencana Kembali Manggung Juli 2020

Manchester United berhasil memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup telak, 3-0.

Gol pertama United dicetak oleh pemain anyar mereka yang datang pada menjelang akhir dari bursa transfer Januari lalu, Bruno Fernandes.

Pada menit 42, Bruno Fernandes membawa bola di sisi kiri kotak penalti Watford, namun kiper mereka, Ben Foster melakukan hadangan hingga MU diberi hadiah penalti.

Baca Juga: Dibandingkan Lembaga Negara Lain, TNI Paling Dipercaya Publik dengan Angka 94%

Maju sebagai algojo, Fernandes sukses mencetak gol pertamanya bagi United.