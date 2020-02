Akibat Mewabahnya Virus Corona di Italia, Tiga Pertandingan Serie A Italia pada Hari Minggu Ditunda

PIKIRAN RAKYAT - 3 pertandingan Serie A pada hari Minggu, 23 Februari 2020 waktu setempat dikabarkan akan ditunda.

Ditundanya pertandingan ini akibat mewabahnya virus corona di daerah Lombardy dan Veneto.

Keputusan penundaan tiga pertandingan ini merupakan inisiasi dari Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte dan Menteri Kesehatan, Roberto Speranza.

Baca Juga: Dihapus dari Daftar Negara Berkembang, AS Akui Indonesia dan Tiongkok sudah Jadi Negara Maju

Baik Giuseppe Conte dan Roberto Speranza menyepakati bahwa acara olahraga di kedua daerah tersebut akan ditunda.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Sky Sports, ketiga pertandingan itu adalah laga Atalanta vs Sassuolo, Inter Milan vs Sampdoria dan Verona vs Cagliari.

Ketiga pertandingan tersebut rencananya akan mencari tempat dan tanggal lain untuk menggelar pertandingan tersebut.

Baca Juga: RSHS Bandung Kembali Tangani Pasien yang Diduga Terpapar Virus Corona COVID-19

Dua orang dari daerah tersebut, seorang pria berusia 78 tahun dan seorang wanita berusia 75 tahun dinyatakan meninggal karena virus corona.