Persiapan Piala Dunia U-20, PSSI Laporkan Perkembangannya Kepada Pemerintah

PIKIRAN RAKYAT - PSSI melaporkan perkembangan persiapan menuju Piala Dunia U-20 2021 kepada pemerintah. Persiapan dari sisi Timnas dan dari sisi infrastruktur venue pertanding.

"Dari persiapan Timnas, tapi kami sampaikan tentang pemain untuk U-20. Dari 52 pemain yang diseleksi ada 28 pemain yang masuk nominasi, tapi nanti ada tambahan lagi dari Garuda Select. Tentu itu ada seleksi lanjutan," kata Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan usai Rapat Koordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali di Kemenpora, Senayan, Jakarta, Jumat 21 Februari 2020.

Dalam persiapannya, menurut Irawan yang akrab disapa Iwan Bule, Timnas U-20 telah melakoni pemusatan latihan di Thailand, 20 Januari-1 Febuari lalu. Ada beberapa uji coba yang dijalani Timnas di "try out" pertamanya. Dari ujicoba tersebut, bukan kemenangan yang dicari. Tapi, ujarnya, untuk melihat sejauh mana performa pemain.

"Bagaimana permainan dan fisik pemain. Dari situ baru kita diskusi dengan pelatih, Shin Tae Yong. Ada beberapa catatan, di antaranya fisik pemain. Fisik mereka dinilai masih di bawah rata-rata, hanya mampu bermain 2x30 menit. Di menit ke-60, fisik sudah mulai menurun. Hingga tahap pertama yakni menggenjot fisik, kemudian impact dari badan," tukasnya.

Kemudian, untuk "try out" kedua, pihaknya berencana untuk memberangkatkan Timnas ke Jerman dan Spanyol. Kemudian pada Oktober, berencana untuk mendatangkan tim-tim luar negeri, seperti dari Asia, Eropa, Timur, dan Afrika.

"Anggaran untuk Timnas ini didukung oleh pemerintah, sehingga nanti bisa maksimal prestasi dari Timnas kita. Anggaran yang diajukan antara Rp 103-170 miliar untuk persiapan sampai nanti pertandingan. Anggaran meliput, akomodasi, uang honor, try out. Try out itu rencana ke Jerman, di sana hampir dua minggu. Kemudian kita datangkan tim-tim dari luar, Senegal, Nigeria, dan Jepang kalau jadi. Cukup besar anggaran yang terserap untuk try out. Itu khusus timnas, di luar penyelenggaraan," imbuh Iwan.

Terkait dengan persiapan dari sisi infrastruktur venue pertandingan, menurutnya ada tambahan satu venue lagi yang dipersiapkan sebagai stadion pelaksana Piala Dunia U-20. Sebelumnya sudah ada 10 venue yang disiapkan.