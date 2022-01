Link Nonton Live Streaming Chelsea vs Liverpool Liga Inggris, Siaran Langsung SCTV

PIKIRAN RAKYAT - Link live streaming untuk nonton siaran langsung Chelsea vs Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris pada malam ini, 2 Januari 2022, bisa diperoleh di artikel ini.

Pertandingan Chelsea vs Liverpool akan dilangsungkan di Stadion Stamford Bridge pada pukul 23.30 WIB.

Chelsea dan Liverpool bersaing ketat di klasemen sementara Liga Inggris. Chelsea ada di peringkat kedua dengan perolehan 42 poin, Liverpool duduk di peringkat ketiga dengan perolehan 41 poin.

Ditilik dari 5 pertandingan terakhir masing-masing tim, Chelsea dan Liverpool sama-sama menunjukkan tren performa yang tidak jauh berbeda.

Baca Juga: Sutiyoso Nilai Anies Baswedan Terjebak, Siap-Siap Kenyang Diserang

Chelsea meraih 2 kali menang dan 3 kali hasil seri sedangkan Liverpool meraih 3 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah.

Berikut adalah head to head Chelsea vs Liverpool dalam 5 pertemuan terakhir kedua tim.

28/8/21: Liverpool vs Chelsea 1-1

5/3/21: Liverpool vs Chelsea 0-1

20/9/20: Chelsea vs Liverpool 0-2

23/7/20: Liverpool vs Chelsea 5-3

4/3/20: Chelsea vs Liverpool 2-0.

Baca Juga: Profil Rio Ramadhan, Mantan Pacar Kekeyi yang Diserang Hoaks Meninggal Dunia

Pertandingan Chelsea vs Liverpool akan disiarkan langsung SCTV dengan akses live streaming bisa diperoleh di sini.