Merasa Tersudutkan Dituding Langgar Aturan Bubble, Elkan Bagott Bocorkan Kejadian 'di Balik Layar'

PIKIRAN RAKYAT - Elkan Baggott, salah satu pemain Timnas Indonesia yang terkena sanksi bubble dari Singapura di Piala AFF 2020 akhirnya angkat bicara.

Elkan Baggott mengaku tidak mengerti aturan bubble mana yang telah dia langgar sehingga tak dapat merumput saat putaran final leg 2.

Elkan juga membeberkan kronologi kejadian hingga akhirnya aktivitas dia dan ketiga rekan pemain Timnas Indonesia dianggap melanggar aturan oleh Singapura.

"I want to clear something up for the fans. We had no idea we were breaking any rules at all (Saya ingin menjelaskan sesuatu untuk para penggemar. Kami tidak tahu bahwa kami melanggar aturan)," katanya.

Baca Juga: Gigit Petugas yang Nekat Memasukkan Lengan ke Kandang, Harimau Maya Ditembak Mati

Diakui pria berusia 19 tahun ini, mulanya dia hanya ingin menghirup udara segar sambil membeli beberapa kebutuhan, itu pun sudah melalui persetujuan tim official Timnas.

"Our own officials said to us and I quote 'you are allowed to go out of the hotel to go for a walk to get some fresh air and buy basic necessities from the shop 7/11' (Tim official kami sendiri berkata kepada kami dan saya mengutip 'Anda diperbolehkan keluar dari hotel untuk berjalan-jalan mencari udara segar dan membeli kebutuhan pokok dari toko 7/11'),” ujar Elkan.

Lantaran sudah mengantongi izin, tanpa pikir panjang Elkan Baggott melangkah keluar bersama Rizky Ridho, Rizky Dwi, dan Victor Igbonefo.

Baca Juga: Cristiano Ronaldo Akhirnya Jujur, Akui Kecewa pada Manchester United, Bakal Hengkang?