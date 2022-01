SIARAN LANGSUNG Timnas Indonesia vs Thailand Final AFF Leg 2 di RCTI, Akses Link Live Streaming di Sini

PIKIRAN RAKYAT - Link live streaming RCTI untuk menyaksikan pertandingan final AFF leg 2 antara Timnas Indonesia vs Thailand bisa diperoleh di artikel ini.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Thailand akan digelar di Stadion Nasional, Singapura, pada 1 Januari 2022 pukul 19.30 WIB.

Pada final leg 1, Timnas Indonesia digunduli Thailand dengan skor 0-4. Kans Timnas Indonesia untuk menjuarai Piala AFF 2020 sangat kecil.

Meski demikian, Timnas Indonesia akan tetap menunjukkan permainan terbaik di laga final leg 2.

"Performa Thailand sangat baik sedangkan para pemain kami sangat muda dan kurang pengalaman," ucap Shin Tae Yong dalam sesi konferensi pers, 31 Desember 2021.

"Saya tidak bisa memastikan akan menang besar pada final leg 2 tapi saya pastikan membuat suasana yang baik pada final leg 2," ucapnya.

Berikut adalah head to head Timnas Indonesia vs Thailand dalam 5 pertemuan terakhir.

29-12-2021: Indonesia vs Thailand 0-4

3-6-2021: Thailand vs Indonesia 2-2

10-9-2019: Indonesia vs Thailand 0-3

17-11-2018: Thailand vs Indonesia 4-2

17-12-2016: Thailand vs Indonesia 2-0.

