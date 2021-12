Media Malaysia Soroti Timnas Indonesia Dibantu Dukun tapi Tetap Kalah di Final AFF Leg 1

PIKIRAN RAKYAT - Media asal Malaysia, World of Buzz, menyoroti fenomena Timnas Indonesia di final Piala AFF 2020.

Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Thailand di final Piala AFF leg 2 pada 1 Januari 2022.

Pada final AFF leg 1, Timnas Indonesia kalah dari Thailand dengan skor akhir 0-4. Potensi Thailand menjuarai Piala AFF 2020 sangat besar.

Sebelum Timnas Indonesia menjalani laga final Piala AFF leg 1, Persatuan Dukun (Perdunu) di Banyuwangi mendoakan Timnas Indonesia agar bisa mengalahkan Thailand.

Namun, pada kenyataannya, Timnas Indonesia justru dibantai oleh Thailand di final Piala AFF leg 1.

"Pemain Thailand Chanatip Songkrasin mencetak gol pertama hanya dalam waktu 90 detik, berlanjut ke 3 gol berikutnya sedangkan Indonesia sama sekali tidak mampu mencetak gol," tulis World of Buzz pada pemberitaan berjudul "Indonesian Bomoh Society Holds Ritual for National Team to Win AFF Cup Match, Loses 4-0" yang tayang pada 31 Desember 2021.

Jelang pertandingan final leg 2 Piala AFF 2020, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae Yong, menyadari kans timnya untuk menjuarai Piala AFF 2020 amat minim.