Klopp Tak Larang Suporter Liverpool Nyanyikan Lagu Juara, Tapi Ada Syaratnya

PIKIRAN RAKYAT - Penantian panjang Liverpool untuk kembali menjadi juara Liga Inggris sepertinya akan segera terwujud.

Liverpool saat ini memimpin klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 64 poin dari 22 laga yang telah dijalani.

Poin yang dikumpulkan Liverpool jauh dari pesaing terdekatnya Manchester City di peringkat kedua yang baru mengumpulkan 28 poin dengan 1 laga lebih banyak dari Liverpool.

Baca Juga: Terus Bermunculan, Kini Ada Keraton Selacau Patrakusumah di Tasikmalaya

Kendati tengah memimpin klasemen, pelatih Liverpool Jurgen Klopp tidak mau melarang nyanyian juara para suporter. Hanya saja dia dan para pemain Liverpool masih belum bisa bergabung dalam "pesta" itu.

Hal ini dia katakan usai para Liverpudlian -sebutan suporter Liverpool- terdengar menyanyikan yel-yel "now you're gonna believe it, we're gonna win the league" di tribun stadion Anfield ketika timnya mengalahkan Manchester United 2-0 dalam laga pekan ke-23 Liga Inggris, Minggu waktu setempat.

"Mereka boleh menyanyikan yel-yel apapun, kecuali nama saya sebelum pertandingan berakhir," kata Klopp selepas pertandingan dilansir laman resmi Liverpool.

Baca Juga: Facebook Minta Maaf, Sebut Presiden Tiongkok dengan Nama Mr Shithole

Klopp berkata demikian lantaran enggan memprediksi hal-hal yang diluar kendalinya, termasuk dalam penentuan gelar juara Liga Inggris.



"Saya tak berada di sini untuk mendikte apa yang akan mereka nyanyikan," ujarnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi Liverpool via Antara.