SIARAN LANGSUNG Aston Villa vs Chelsea di SCTV, Dapatkan Link Live Streaming di Sini

PIKIRAN RAKYAT - Link live streaming SCTV untuk menyaksikan pertandingan Aston Villa vs Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris bisa diperoleh di artikel ini.

Pertandingan Aston Villa vs Chelsea akan dilangsungkan pada 27 Desember 2021 pukul 0.30 WIB.

Jelang pertandingan, Chelsea sedang dalam kondisi on fire. Chelsea bahkan mencatatkan clean sheet dalam 2 pertandingan terakhir mereka secara beruntun.

"Saya sangat senang. Itu adalah penampilan yang brilian dan hasil yang brilian, jadi saya sangat senang untuk para pemain. Mereka menunjukkan mentalitas yang hebat," kata manajer Chelsea, Thomas Tuchel.

Baca Juga: Timnas Indonesia bak Sudah Juara Sebelum Final Piala AFF, Bahaya Euforia Berlebihan

Meski begitu, Aston Villa juga sedang dalam kondisi on fire di bawah manajer baru, Steven Gerrard.

Berikut adalah 5 pertandingan terakhir Aston Villa.

27/11/21: Crystal Palace vs Aston Villa 1 - 2

2/12/21: Aston Villa vs Manchester City 1 - 2

5/12/21: Aston Villa vs Leicester City 2 - 1

11/12/21: Liverpool vs Aston Villa 1 - 0

15/12/21: Norwich City vs Aston Villa 0 - 2.

Berikut adalah 5 pertandingan terakhir Chelsea.

09/12/21: Zenit vs Chelsea 3 - 3

11/12/21: Chelsea vs Leeds United 3 - 2

17/12/21: Chelsea vs Everton 1 - 1

19/12/21: Wolves vs Chelsea 0 - 0

23/12/21: Brentford vs Chelsea 0 - 2.